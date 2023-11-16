العراق يحتل المرتبة الخامسة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

2023-11-16 12:14:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية يوم الخميس، ان العراقيين جاءوا بالمرتبة الخامسة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "المبيعات المنازل انخفضت بنسبة 52.9% في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأصبحت 2535 منزلا، وحصلت إسطنبول على الحصة الأعلى 931 مبيعات منزل، وجاءت انطاليا في المركز الثاني بمبيعات بلغت 758 منزلاً، ومرسين بمبيعات بلغت 294 منزلا".

وأشار التقرير إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال تشرين الأول وبعدد 731 منزلا، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 235 منزلا، المانيا ثالثا بـ 152 منزلا، اوكرانيا رابعا بعدد 138 منزلا، والعراق خامسا وبعدد 134 منزلا".

ومن الدول العربية؛ جاءت السعودية بعد العراق من حيث شراء المنازل في تركيا بـ 53 منزلا، تليها الكويت 47 منزلا ، ومصر بـ 35 منزلا، ومن ثم فلسطين بـ 27 منزلا.

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.