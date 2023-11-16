2023-11-16 12:30:10 - المصدر: العربي الجديد

اختتم مهرجان الباطنة السينمائي في سلطنة عُمان دورته الثانية، أمس الأربعاء، بإعلان جوائزه التي ذهبت في فئة الأفلام الروائية القصيرة الدولية لفيلم "قارئ البريد" من إخراج العراقي ذو الفقار المطيري.

ومنحت لجنة التحكيم فيلم "رماد" للمخرج سليمان الخليلي جائزة أفضل فيلم روائي قصير عُماني، كما نوهت اللجنة بفيلم "ما ملكت أيماننا" للمخرج السعودي هادي آل نصر.

وعن فئة الأفلام الوثائقية، فاز فيلم "أرض أجدادي" للمخرج الباكستاني عرفان نور بجائزة أفضل وثائقي قصير دولي، فيما ذهبت جائزة أفضل وثائقي قصير عماني إلى "حنين" للمخرج عبد الرحمن الحجري.

ونال فيلم "كتم أنفاس" من إنتاج تلفزيون سلطنة عُمان جائزة أفلام المؤسسات، فيما فاز فيلم "أثر فاطمة" للمخرج جابر الجابري بجائزة أفضل فيلم في مسابقة أفلام علاقة الإنسان بالأرض.

وتُوج فيلم "سكون" للمخرجة أنوار المفرجية بجائزة الجمهور عن فئة الأفلام الروائية، بينما نال فيلم "حنين" الجائزة ذاتها عن فئة الأفلام الوثائقية.

وكرم المهرجان، الذي نظمته الجمعية العُمانية للسينما، الممثلة المصرية روجينا وزوجها نقيب المهن التمثيلية بمصر أشرف زكي في حفل الختام، الذي أقيم بقلعة نخل في محافظة جنوب الباطنة.

(رويترز)