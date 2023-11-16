كوردستان.. وزارة العمل: أسعار بعض الحضانات الاهلية أغلى من الجامعات الامريكية

2023-11-16 12:46:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن وجود حضانات أهلية تتعدى اجور الدراسة فيها الجامعات الامريكية، فيما بينت آلية تعاملها مع هذه الحضانات .

وقالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان كريستان محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز على هامش افتتاح حضانة أطفال في السليمانية ، إن "بعض الحضانات الأهلية تتقاضى قرابة 800 دولار شهرياً وهو يتجاوز أجور دراسة طالب في الجامعة الأمريكية"، مؤكدة أنه "تم إغلاق ومحاسبة العديد من الحضانات الأهلية بالتنسيق مع لجان المراقبة والمتابعة الحكومية في السليمانية لمخالفتها ضوابط العمل".

وأضافت أن "خطة عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان فيما يخص إدارة حضانات الأطفال تتضمن الإشراف المباشر من قبل مؤسسات الوزارة على عمل تلك الحضانات والتزامها بالضوابط والتعليمات الخاصة بالوزارة وكذلك تقديم الدعم المالي والمعنوي لها بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والمستثمرين وذلك بهدف تقليل أجور الحضانات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وبينت أن "واحدة من التعليمات الخاصة بالوزارة هي أن يكون في كل مجمع سكني استثمار حضانة أطفال تحت إشراف الوزارة ومؤسسات ونحن بدورنا نقوم بتقديم المساعدة المالية لتلك الحضانات لتقليل تكاليف العمل على العوائل ، مشيدة بدور ومساعدة إدارة السليمانية وهيئة استثمار المحافظة في دعم المشاريع المتعلقة بحضانات الأطفال في المحافظة .

وفي سياق منفصل أكدت الوزيرة أنه "تم القضاء على ظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات في السجون الإصلاحية لكن هنالك بعض عوائل المحتجزين يحاولون بين الحين والآخر إدخال كميات قليلة من المخدرات خلال الزيارات الدورية لكن من حسن الحظ ان كوادر الوزارة لم تفسح المجال لهذا الشيء واستطاعة منع دخول أي كمية من المواد المخدرة لأي محتجز".