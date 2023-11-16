القانونية البرلمانية تكشف موعد اختيار رئيس جديد لمجلس النواب

2023-11-16 12:51:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، موعد اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية عارف الحمامي لـ "بغداد اليوم": إن "اختيار رئيس البرلمان الجديد يعتمد على اتفاق القوى السياسية السنية على مرشح بديل للحلبوسي"، مبينا أنه "لا موعد محدد لذلك حالياً ".

وأشار الى أن "القوى السياسية الشيعية في الإطار التنسيقي ستلعب دورًا لتقريب وجهات النظر ما بين الكتل السياسية السنية بهدف الاسراع باختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي".

وفي وقت سابق، استبعد القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، أن يؤدي قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي الى خلق ازمة سياسية في العراق، مشيرا الى أن "المنصب سيبقى للسنة".

وقال العتبي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "المحكمة الاتحادية طبقت القانون بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وهي اعلى محكمة في البلاد وقراراتها حاسمة"، مؤكدا ان "القوى السنية الان امامها خيارات طرح اسماء لشغل منصب رئاسة المجلس باعتبار المنصب من حصتها وفق الاتفاق السياسي".