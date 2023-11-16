قائد عمليات الانبار: حدث إطلاق نار في المحافظة لكن ليس بالقاذفة

2023-11-16 13:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضح قائد عمليات الانبار الفريق نومان الزوبعي، اليوم الخميس، إن إطلاق النار الذي شهدته المحافظة ليلة أمس لم يكن بالقاذفة، مؤكدا اعتقال المتهمين بإطلاق النار.

وقال الزوبعي، في تصريح للصحفيين، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، "لنكن منصفين أن الفيديو الذي يظهر اطلاق نار بالقاذفات ليس في الانبار، موضحا أن إطلاق النار قد حدث في عموم محافظة الانبار وتم اعتقال عدد من الذين قاموا باطلاق العيارات النارية.

وأضاف "لم يصل الحد الى اطلاق الرمي بالقاذفة كما أظهره الفيديو المتداول".

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت قوة أمنية 8 أشخاص "أثاروا الرعب" ليلة أمس من خلال الرمي العشوائي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار.

وتناقل ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس مقاطع فيديو تظهر أشخاصا يحملون السلاح وهم يطلقون النار في الهواء في مناطق بمحافظة الانبار.