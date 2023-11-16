2023-11-16 13:12:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو مجلس النواب علي سعدون، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، 5 ايجابيات لإقامة مدن اقتصادية مشتركة بين العراق وإيران.

وقال سعدون لـ "بغداد اليوم"، إن "انشاء مدن صناعية مشتركة مع دول الجوار ومنها إيران خطة عمل طرحت قبل سنوات وهي لا تستثني اي دولة خاصة وان الجدوى الاقتصادية لها مفيدة جدا لبغداد كونها تنصب في 5 ايجابيات مباشرة".

وأضاف، أن "أبرز الإيجابيات هي جذب رؤوس الاموال وتوفير فرص عمل متنوعة للعاطلين وتقليص الاستيرادات الخارجية ودعم الاسواق ببضائع ومواد جديدة بأسعار اقل، بالإضافة الى انها تدعم الامن المجتمعي كونه توفر فرص عمل كثيرة خاصة للشباب في المناطق الفقيرة".

وأشار سعدون الى أن "المدن الاقتصادية طرحت بشكل واضح في برنامج السوداني الحكومي ونأمل الاسراع بها خاصة وان هناك جهود لبناء مدن مع الاردن وسوريا وتركيا بالإضافة الى إيران".

وتابع أن "الامر يحتاج الى تسريع وتيرة العمل وتحديد المواقع"، لافتا الى أن "انشاء المدن خاضع لسيادة العراق والعقوبات الامريكية لن تكون مؤثرة إذا ما توفرت الرغبة من قبل بغداد وطهران للمضي بأنشاء المدن وفق ما يلبي مصالحهما".

وأمس الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، أعلنت وزارة التجارة العراقية، وصول وفد ايراني برئاسة وكيل وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني الى بغداد لاجراء مباحثات في اللجنة المعنية بتنفيذ واقامة المدن الاقتصادية المشتركة.

واكد وكيل الوزارة للشؤون الادارية ستار الجابري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الوفد وضمن منهاج الزيارة الذي أعدته الوزارة نفذ زيارة الى مواقع المدن الحدودية في جصان وزرباطية التي من المقرر انشاء مدينة صناعية مشتركة واخرى حرة عليها وذلك ضمن اتفاق التعاون الاقتصادي المشترك لتطوير التجارة البينية بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة".

وأشار الجابري الى أن "المباحثات مع الوفد الايراني ستتضمن اقامة ورش عمل مشتركة والتي ستتناول عرض تقديمي من قبل مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة واخر من قبل رئيس هيئة المدن الصناعية الايراني بالاضافة الى الجلسات الحوارية بين المشاركين".

وتابع أن "الوفد الايراني سيجري كذلك لقاءات مع الجهات العراقية في الوزارات والهيآت المعنية".



