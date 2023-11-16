2023-11-16 14:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني في البصرة، يوم الخميس، القبض على شخص حاول اثارة الفوضى بتنظيم تظاهرة قبل مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الاندونيسي في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا.

ذكر ذلك مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، مضيفاً أن هذا الشخص ارسل رسائل صوتية الى افراد اخرين عبر جروبات تنسيقية ويطالبهم بالتظاهر وإفشال الكرنفال الكروي في المحافظة قائلاً بالحرف الواحد "نفشل العراق بين الدول".

وبحسب المصدر، فإن "قبضة قوات الأمن الوطني كانت أسرع من نواياه".

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الإندونيسي، اليوم الخميس، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.