مالية البرلمان تؤشر سبب تراجع سعر الصرف وتتحدث عن "صولة على المهربين"

2023-11-16 14:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شهدت الأسواق المحلية، في الأيام الأخيرة تراجعًا بسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، لتصل الى 158 ألفًا لكل 100 دولار، اللجنة المالية في مجلس النواب أشرت أسباب التراجع، فيما كشفت عن "صولة على المهربين".

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، إنه "هناك تقدم أمني واستخباراتي في ملف كشف المهربين للدولار، وتم خلال الايام الماضية الإطاحة بعدد منهم".

وأشار الكاظمي في حديث لـ “بغداد اليوم" الى أن "هذا أثر بشكل كبير في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازي ".

وبين عضو اللجنة المالية النيابية، أنه "هناك اهمية اقتصادية كبيرة لإحباط عمليات تهريب العملة الأجنبية"، مشيرا الى "وجود اهتمام حكومي بهذا الملف والاجهزة الأمنية والاستخباراتية لديها معلومات عن تلك الجهات والشخصيات والعمل مستمر لملاحقتهم والإطاحة بهم".

وكان جهاز الأمن الوطني، قد أعلن، أمس الاربعاء (15 تشرين الثاني 2023)، إلقاء القبض على أخطر المتورطين بملف تهريب العملة عبر إدارته لأكثر من مصرف ومؤسسة مالية.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف تهريب العملة والمضاربة بها واستكمالاً لسلسة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضد عصابات الجريمة المنظمة التي تسعى لتخريب الاقتصاد الوطني، والاضرار المباشر بحياة وأمن المواطنين، وبعد جهد استخباري وميداني نُعلن عن إلقاء القبض على أحد أخطر المتورطين بملف تهريب العملة عبر إدارته لأكثر من مصرف ومؤسسة مالية".

واضاف، أن "العملية جرت وفق إجراءات قضائية اصولية بعد محاولة المتهم الهروب إلى خارج البلاد"، مبيناً أن "المتهم من خلال امتلاكه عدة مصارف لديها تعاملات مع العديد من شركات الصيرفة، كانت تتحكم بتداول عشرات الملايين من الدولارات يومياً خارج السياق القانوني".