الديمقراطي الكوردستاني: أوضاع العراق والمنطقة متزعزعة وتنذر بحدوث اضطراب كبير

2023-11-16 14:09:21 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، أن على القوى والأطراف السياسية في العراق وخاصة في ائتلاف إدارة الدولة، التعامل بمسؤولية وتقييم الأوضاع بشكل أكثر دقة، فيما يتعلق بتداعيات قرار المحكمة الاتحادية عزل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مبيناً أن هذه الأوضاع المتزعزعة في العراق والمنطقة "تنذر بحدوث اضطراب كبير"