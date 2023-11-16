2023-11-16 14:11:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر طبي رياضي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، بغياب متوسط ميدان المنتخب الوطني العراقي أمجد عطوان عن مباراتي إندونيسيا وفيتنام بداعي الإصابة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، أنه " تأكد غيابُ اللاعب (أمجد عطوان) عن مُواجهةِ منتخب إندونيسيا اليوم الخميس بعدَ تشخيصِ إصابته من قبل الجهازِ الطبيّ، وتقررَ أن يكونَ خارجَ حسابات الجهاز الفنيّ في مباراةِ اليوم، وفضّل الجهازُ الطبيّ أن يأخذَ اللاعبُ قسطاً من الراحةِ كون الإصابة طفيفة، لكن لا يمكن المجازفةُ في إشراكِه، وبالتالي سيتعذر عليه السفرُ أيضاً إلى فيتنام، ليكون بذلك خارجَ حسابات الجهاز الفنيّ لمُباراتي إندونيسيا و فيتنام" .

من جهته، أكد اللاعبُ أمجد عطوان أن "الإصابةَ لا تدعو للقلقِ، لكنه يتأملُ الشفاءَ قريباً، وسيساند أسودَ الرافدين في مُواجهةِ اليوم ضد إندونيسيا من على المُدرجاتِ قبلَ مغادرته مقرّ إقامة الوفد العراقيّ".



