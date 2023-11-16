2023-11-16 14:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

قوة من وزارة الداخلية تلقي القبض على 18 متهماً بإطلاق العيارات النارية عشوائياً من مسببي الفوضى في الأنبار ليلة أمس

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تابعت الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية والعاملة ضمن شرطة الأنبار حادث إطلاق نار بشكل عشوائي من قبل أشخاص سببوا الفوضى في المحافظة ليلة أمس.

ومن خلال الجهود الميدانية وتكثيف العمل الاستخباري، تمكنت من إلقاء القبض على 18 متهماً من مطلقي هذه العيارات النارية التي روعت المواطنين، وضبطت 8 بنادق مختلفة ومسدساً.

كما شرعت بعملية أمنية واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها لن تسمح بأي شكل من أشكال العبث بالأمن وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالأمن في جميع مناطق البلاد، كما تحث الجميع على الإبلاغ عن أي محاولة تخل بالاستقرار.

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16 تشرين الثاني