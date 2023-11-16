2023-11-16 14:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 18 متهماً بإطلاق العيارات النارية من مسببي الفوضى في محافظة الأنبار ليلة أمس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن أجهزتها المختصة والعاملة ضمن شرطة الانبار تابعت حادث إطلاق النار بشكل عشوائي من قبل أشخاص مسببي الفوضى في المحافظة ليلة أمس، ومن خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من الوزارة من القاء القبض على 18 متهماً من مطلقي هذه العيارات النارية التي روعت المواطنين، كما ضبطت 8 بنادق مختلفة ومسدسا.

وأضاف البيان أن القوة شرعت بعملية أمنية واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالعبث بالأمن، و ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تسوّل له نفسه العبث بالأمن في جميع مناطق البلاد، كما تحث الجميع على الإبلاغ عن أي محاولة تخلُّ بالاستقرار.