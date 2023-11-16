بدء تدفق " السيول الايرانية" في ثلاثة وديان شرق العراق

2023-11-16 14:28:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مدير ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، بدء تدفق السيول القادمة من الشريط الحدودي بين العراق وإيران الى مناطق شرق البلاد.

وقال الخزاعي في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن" السيول بدأت بالتدفق في ثلاثة وديان على الحدود العراقية الايرانية وهي (ترلساق- موليحة - حران) بمعدل دون المتوسط مع غزارة الامطار خلال الساعات الماضية على مناطق الشريط الحدودي".

وأشار الى، أن" السيول لا تشكل اي خطر على القرى والمناطق الحدودية وهي تجري بانسيابية في الوديان الحدودية الثلاثة وهي اول تدفق يرصد خلال موسم الشتاء الحالي في مناطق شرق العراق بشكل عام ضمن حدود الادارية لمحافظة ديالى".

واكد أن" خلية الازمة الحكومية تراقب الوضع عن كثب وهي في تواصل مستمر مع اهالي القرى الحدودية تحسبًا لأي طارئ خاصة وأن استمرار هطول الامطار يعني المزيد من المياه وبالتالي احتمالية تدفق موجات سيول اخرى أمر وارد جدًا".

وفي وقت سابق، اعلنت مديرية ناحية قزانية شرقي ديالى، حالة التأهب في 16 منطقة حدودية شرق العراق، مع توقعات بتشكل سيول شرق البلاد نتيجة الامطار، مبينة أن "اعلان حالة التأهب اجراء احترازي من اجل الاستعداد لاي حالة طارئة وتنبيه الاهالي بضرورة ابعاد قطعانهم عن مسارات السيول اذا ما تدفقت والاتصال بحالة طلب المساعدة في اي وقت".