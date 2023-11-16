الشمري يكشف عن خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية في المؤسسات والوزارات

2023-11-16 14:40:08 - المصدر: الفرات نيوز

?"فادي الشمري" مستشار رئيس الوزراء: الحكومة بدأت بخطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية

الشمري: تم توجيه جميع الوزارات بتسريع إجراءات عملية أتمتة عملها.

- الشمري: بدأت الحكومة خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية.

- الشمري:طلبنا من جميع الوزارات تسريع إجراءات عملية أتمتة العمل الوزاري.

- الشمري: أن عملية حوكمة الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية والضريبية والجمارك والمنافذ والبنك المركزي وربطها مع المصارف الرقمية تدريجياً سيعطي طابعاً جديداً لعمل وطريقة إدارة الحكومة لمؤسساتها ومفاصلها.

- الشمري: تم وضع مجموعة من الخيارات الستراتيجية والأهداف الحيوية أمامنا كحكومة، وماضين عليها بقوة.. ليس لنا إلا أن ننجح.

- الشمري: تواجهنا الكثير من المعرقلات والتحديات أمام التحول الإلكتروني للمؤسسات الحكومية، لكن نعمل على حلها، والذهاب باتجاه عمليات المعالجة السريعة.

- الشمري: ستكون هناك ملامح حقيقية ستنعكس على الشارع وطريقة التعاملات المالية والاقتصادية خلال فترة قصيرة، مما سينعكس أيضا على السوق والاستثمارات المقبلة، وستوفر منصات مالية كبيرة.

- الشمري: ستسهم الحوكمة الإلكترونية في عملية تحفيز الدورة الاقتصادية العراقية وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنتها الحكومة العراقية في الفترة الماضية.