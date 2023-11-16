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الشمري يكشف عن خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية في المؤسسات والوزارات

الشمري يكشف عن خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية في المؤسسات والوزارات
الشمري يكشف عن خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية في المؤسسات والوزارات
2023-11-16 14:40:08 - المصدر: الفرات نيوز

?"فادي الشمري" مستشار رئيس الوزراء: الحكومة بدأت بخطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية

 

الشمري: تم توجيه جميع الوزارات بتسريع إجراءات عملية أتمتة عملها.

 

- الشمري: بدأت الحكومة خطوات جدية نحو تطبيق الحوكمة الإلكترونية.

 

- الشمري:طلبنا من جميع الوزارات تسريع إجراءات عملية أتمتة العمل الوزاري.

 

- الشمري: أن عملية حوكمة الوزارات والهيئات والمؤسسات المالية والضريبية والجمارك والمنافذ والبنك المركزي وربطها مع المصارف الرقمية تدريجياً سيعطي طابعاً جديداً لعمل وطريقة إدارة الحكومة لمؤسساتها ومفاصلها.

 

- الشمري: تم وضع مجموعة من الخيارات الستراتيجية والأهداف الحيوية أمامنا كحكومة، وماضين عليها بقوة.. ليس لنا إلا أن ننجح.

 

- الشمري: تواجهنا الكثير من المعرقلات والتحديات أمام التحول الإلكتروني للمؤسسات الحكومية، لكن نعمل على حلها، والذهاب باتجاه عمليات المعالجة السريعة.

 

- الشمري: ستكون هناك ملامح حقيقية ستنعكس على الشارع وطريقة التعاملات المالية والاقتصادية خلال فترة قصيرة، مما سينعكس أيضا على السوق والاستثمارات المقبلة، وستوفر منصات مالية كبيرة.

 

- الشمري: ستسهم الحوكمة الإلكترونية في عملية تحفيز الدورة الاقتصادية العراقية وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنتها الحكومة العراقية في الفترة الماضية.

 

 

 

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