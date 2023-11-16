العراق: مدرسة "طوفان الأقصى" لترسيخ قصة كفاح الفلسطينيين لدى الأجيال

2023-11-16 15:00:05 - المصدر: العربي الجديد

اختارت السلطات العراقية إطلاق اسم "طوفان الأقصى" على مدرسة جديدة افتتحتها أخيراً في محافظة ديالى، شرقي البلاد، بالتزامن مع إكمال بناء وتأهيل عدد كبير من المدارس الجديدة في مناطق مختلفة من البلاد.

وجاءت التسمية تيمناً باسم العملية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردّا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تفاعل معها العراقيون منذ اليوم الأول عبر التظاهرات والاعتصامات وحملات المقاطعة للعلامات التجارية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

ويقول المشرف التربوي في وزارة التربية العراقية عبد الكريم العاني لـ"العربي الجديد"، إن تعليم الأجيال قصة كفاح ومقاومة الفلسطينيين "مهمة أخلاقية تقع على عاتق كل وزارات التربية ليس العربية فحسب، بل بكل الدول الحرة الرافضة للاحتلال والظلم وسلب حقوق الآخرين".

ويضيف العاني أن "مدارس أخرى سيتم إطلاق أسماء المدن الفلسطينية الأصلية عليها قبل مسخها من قبل الاحتلال وتغيير أسمائها، وكذلك أسماء لها دلالات في القضية الفلسطينية مع أبشع احتلال عرفه التاريخ".

ولفت إلى أن المدرسة التي تشهد حالياً دواماً منتظماً هي مدرسة ثانوية، وتضم الفرعين العلمي والأدبي، وتقع في منطقة الخالص، شمال محافظة ديالى.

وفي السياق نفسه، ظهرت مدرسة خاصة أيضا تحمل اسم "طوفان الأقصى" في العاصمة بغداد، وحول ذلك يقول الناشط المدني زهير القيسي، لـ"العربي الجديد"، إنه من المهم إبقاء فلسطين قضية العرب الأولى مهما أثقلت الأزمات الداخلية للدول العربية فهي ستجد حلا، ونرى أن مشاكل العرب الأولى في وجود هذا الجسم الدخيل بيننا"، في إشارة إلى دولة الاحتلال، معتبرا ذلك انعكاسا لرغبة الشارع العراقي وتفاعله مع ما يجري الآن في غزة.