تحالف الانبار يطالب بفتح تحقيق عاجل بأحداث "روعت وأرعبت" المواطنين بالمحافظة

2023-11-16 15:00:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- الأنبار

طالب القيادي في تحالف الأنبار طارق الدليمي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح "تحقيق عاجل" بما جرى في مناطق المحافظة ليلة أمس.

وقال الدليمي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "قيام مجموعة ممن أسماهم بـ(المستهترين) بترويع الناس ورمي الإطلاقات النارية العشوائية وفي ساعة متأخرة من الليل، بث الرعب في صفوف المواطنين".

وأضاف أن "السوداني مطالب بفتح تحقيق عاجل مع الأجهزة الأمنية في المحافظة التي سمحت بهذا الأمر وروعت المواطنين، وإيقاف هذه الظاهرة التي تنم عن استهتار بأمن المواطن".

فيما أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، بالقبض على 8 أشخاص أطلقوا العيارات الناريّة في الهواء في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء بمحافظة الأنبار.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، بأن" قوّة أمنية القت القبض وفق مذكرات قضائية على 8 أشخاص قاموا بإطلاق الرصاص الحيّ في الهواء بقضاء الكرمة في الأنبار".

وأضاف، إن" المعتقلين تم إيداعهم الحبس ومصادرة أسلحتهم، ليتم عرضهم أمام القاضي، بتهمة ترويع المواطنين وإطلاق النار في الهواء بمخالفة صريحة للقانون".

وأوضح، أن "القوات الامنية لا تزال تتابع الاشخاص المطلوبين ممن ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم يطلقون العيارات النارية بالهواء".