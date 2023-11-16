2023-11-16 15:32:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، أنها تمكنت من ضبط أحد المحامين متلبساً باقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل وعد كاذب بغلق ملف ضابط كبير في محافظة نينوى لدى هيئة النزاهة الاتحاديَّة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، بتأليف مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى فريق عمل بعد تلقيها معلومات وردت في شكوى ضابط كبير في محافظة نينوى تفيد بتعرضه للابتزاز والمساومة من "محام وضابط برتبة عقيد"، وطلب الرشوة منه؛ لقاء غلق ملف تضخم أموال المشتكي لدى هيئة النزاهة في بغداد.

وأردفت الدائرة أن الفريق، وبالتعاون والتنسيق مع المشتكي، نصب كميناً محكماً للمتهمين داخل مقر عمليات نينوى، حيث تم الإيقاع بالمحامي متلبساً باقتراف جريمة الرشوة وتسلم مبلغ مالي قدر (2000) دولار؛ مقابل وعد كاذب بغلق ملف تضخم أموال المشتكي لدى الهيئة.

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة؛ وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وإصدار مذكرة قبض على المتهم الآخر الذي يحمل رتبة عقيد.