2023-11-16 15:36:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، ضبط محامياً متلبساً بتسلم مبلغ مالي مقابل وعد كاذب بغلق ملف تضخم أموال ضابط كبير في نينوى.

وأفادت الهيئة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، بـ"تأليف مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى فريق عمل بعد تلقيها معلومات وردت في شكوى ضابط كبير في محافظة نينوى تفيد بتعرضه للابتزاز والمساومة من محام وضابط برتبة عقيد، وطلب الرشوة منه؛ لقاء غلق ملف تضخم أموال المشتكي لدى هيئة النزاهة في بغداد".

وأضافت أن "الفريق وبالتعاون والتنسيق مع المشتكي، نصب كميناً محكماً للمتهمين داخل مقر عمليات نينوى، حيث تم الإيقاع بالمحامي متلبساً باقتراف جريمة الرشوة وتسلم مبلغ مالي قدر (2000) دولار؛ مقابل وعد كاذب بغلق ملف تضخم أموال المشتكي لدى الهيئة".

وأشارت الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة؛ وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه؛ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وإصدار مذكرة قبض على المتهم الآخر الذي يحمل رتبة عقيد."