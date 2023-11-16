أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بغداد واربيل مع إغلاق البورصتين

2023-11-16 16:28:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الخميس مع إغلاق البورصتين الرئيسيتين.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 158900 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 157850 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 159750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 157750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 158800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 158700 دينار مقابل 100 دولار.