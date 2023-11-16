اغلاق اول مخيم للنازحين في كردستان منذ بدء النزوح في 2014

2023-11-16 16:28:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزيرة الهجرة تعلن إغلاق مخيم للنازحين في إقليم كردستان لأول مرة منذ عام ٢٠١٤





ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الخاصة بمتابعة أوضاع النازحين، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، إغلاق مخيم قورتو في محافظة السليمانية كأول مخيم يغلق في إقليم كردستان منذ نزوح عام ٢٠١٤ .





وقدمت السيدة جابرو، شكرها إلى الحكومة المحلية في محافظة السليمانية على تعاونها الكبير في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية الخاصة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق المخيمات، بعد الجهود المميزة التي تبذلها الحكومة في مناطق العودة لتوفير العيش الكريم للأسر العائدة وشمولها بالمشاريع المدرة للدخل .





وأكدت الوزيرة ، أن الأسباب الحقيقية للنزوح الداخلي قد انتهت بفضل الاستقرار المتحقق في مناطق العودة، مشددة على ضرورة إنهاء ملف النزوح بشكل كامل بأسرع وقت عبر ضمان عودة جميع النازحين الذين يعيشون ظروفاً صعبة في مخيمات النزوح مع حلول فصل الشتاء.