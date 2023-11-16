2023-11-16 16:50:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، أن اللاعب أمجد عطوان سيغيب عن المواجهة مع المنتخب الإندونيسي في البصرة بسبب الإصابة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن غياب عطوان عن مواجهة منتخب إندونيسيا اليوم في ملعب جذع النخلة بالبصرة، تأكد بعد تشخيص إصابته من قبل الجهاز الطبي، وتقرر أن يكون خارج حسابات الجهاز الفني في المباراة.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي فضّل أن يأخذ اللاعب قسطاً من الراحةِ كون الإصابة طفيفة، لكن لا يمكن المجازفة في إشراكه، وبالتالي سيتعذر عليه السفر أيضاً إلى فيتنام، ليكون بذلك خارج حسابات الجهاز الفني لمباراتي إندونيسيا وفيتنام.

من جهته، أكد اللاعب أمجد عطوان أن الإصابة لا تدعو للقلق، لكنه يأمل الشفاء قريباً، وسيساند أسود الرافدين في مواجهة اليوم ضد إندونيسيا من على المدرجات قبل مغادرته مقرّ إقامة الوفد العراقي.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الإندونيسي في أول مباراة للفريقين اليوم الخميس في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بالقميص الأبيض فيما سيرتدي منتخب إندونيسيا اللون الأحمر.