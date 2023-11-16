رئيس هيئة النزاهة: نرفض محاولة عرقلة متابعة تضخم أموال كبار المسؤولين

2023-11-16 16:50:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

النزاهة توصي بمعالجة القصور التشريعي وتطوير القوانين واللوائح الخاصَّة بالقطاعين العام والخاص لتنسجم مع السياسة العامَّة للدولة





القاضي (حيدر حنون) يرفض بشدَّةٍ المساس بالأجهزة الرقابية ومحاولة عرقلة متابعتها تضخم أموال كبار المسؤولين





حنون: يجب تقييم أداء المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومتابعة مصالحهم المالية





العمل على إنجاز مُدوّنة سلوك القطاع الخاص والامتثال لقواعد النزاهة





رئيس اتحاد المقاولين العراقيّين : النزاهة والقطاع الخاص يد واحدة تصفع الفساد و"شمس النزاهة التي لا يغطيها غبار الفاسدين"