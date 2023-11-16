كاساس يكشف عن تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة إندونيسيا اليوم

2023-11-16 16:58:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، يوم الخميس، عن التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها منتخب إندونيسيا.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن كاساس اختار جلال حسن لحراسة المرمى، وفي خط الدفاع حسين علي، وريبين سولاقا، وعلي عدنان، وميرخاس دوسكي، ولخط الوسط أمير العماري، وأسامة رشيد، وعلي جاسم، وبشار رسن، وإبراهيم بايش، وللهجوم أيمن حسين.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الإندونيسي في أول مباراة للفريقين اليوم الخميس في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساءً ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بالقميص الأبيض فيما سيرتدي منتخب إندونيسيا اللون الأحمر.