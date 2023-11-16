الصين تقرر منح تأشيرات دخول مباشرة لمواطني إقليم كوردستان

2023-11-16 17:08:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خلال اجتماع جمع نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قباد طالباني، اليوم الخميس، مع القنصل الصيني الجديد في الإقليم، تم الاعلان عن منح تأشيرات دخول (فيزا) للراغبين بالسفر الى الصين بشكل مباشر اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني استقبل اليوم الخميس القنصل العام الصيني الجديد لدى الإقليم ليو جيون. في اربيل.

واشار البيان الى ان طالباني اكد على العمل المشترك لتقوية العلاقات في الجانبين التجاري والصناعي وتطوير المجال التكنولوجي والاي تي في اقليم كوردستان.

من جهته؛ أعلن القنصل الصيني عن الاستعداد للتنسيق والعمل مع حكومة الاقليم لتقدم العلاقات، مشيرا انه سيتم قريبا افتتاح مركز للدراسات الصينية في جامعة السليمانية وسيعملون من أجل بناءً علاقات اكاديمية بين جامعات الصين واقليم كوردستان.

وفي قسم آخر من الاجتماع تطرق الجانبان الى ايلاء الاهمية للعلاقات الثقافية بين المدن الصينية ومدن الاقليم، حيث ابدى القنصل الصيني اعجابه بمدينة السليمانية التي لها تجربة غنية من الجانب الثقافي ، معلنا انه يعمل من أجل بناء علاقات ثقافية وفنية بين السليمانية واحدى مدن الصين.