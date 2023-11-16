2023-11-16 17:20:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حدد النائب مرتضى الساعدي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، أبرز التعديلات المنتظرة في قانون مفوضية الانتخابات.

وقال الساعدي لـ"بغداد اليوم"، ان "أبرز التعديلات التي يجب ان يضيفها مجلس النواب على قانون مفوضية الانتخابات من اجل اكمال استحقاق 18 كانون الاول المقبل هو التمديد لعملها 6 أشهر".

وأضاف، ان "الأمر سيجري من خلال توافق جميع القوى السياسية ومن ثم سيطرح للنقاش قبل التصويت عليه".

وكان مجلس النواب، أنهى في جلسته أمس الأربعاء، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩، للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق ومعالجة الأوضاع القانونية للأعضاء الحاليين لقرب انتهاء ولايتهم.