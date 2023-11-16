تعليق من رئيس المحكمة الاتحادية بشأن انهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان

2023-11-16 17:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد تشكيك الاخير به.

وقال العميري في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، تابعتها "بغداد اليوم"، ان "قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لا يخضع لطرق الطعن القانوني وباتاً وملزماً لجميع السلطات".

واضاف، ان "المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر بمثل هذه القضايا بموجب المادة 93 من الدستور".

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء الماضي، قراراً بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على اثر دعوى مقدمة بحقه من قبل النائب ليث الدليمي الذي انهت المحكمة عضويته ايضاً.

ليخرج يوم امس االاربعاء، الحلبوسي بمؤتمر صحفي، يشكك بقرارات المحكمة واصفاً اياها بـ"غير دستورية"، وانه ليس من صلاحياتها انهاء عضوية نواب البرلمان.



