2023-11-16 18:02:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

يدور الحديث عن الانتخابات المحلية ونسبة المشاركة في الانبار ولاسيما بعد قرار للمحكمة الاتحادية الاخير الذي أقصى محمد الحلبوسي عن البرلمان، مختصون بالشأن السياسي أوضحوا لـ"بغداد اليوم"، مدى تأثير القرار الأخير في سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

ويؤكد الباحث في الشأن السياسي خالد الفهدواي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، أن نسبة مشاركة المواطنين بمحافظة الأنبار لن تتأثر بقرار إنهاء عضوية محمد الحلبوسي.

ويقول الفهداوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظة وخاصة في الأنبار لن تتأثر بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي وإقالته من رئاسة البرلمان".

وأوضح الباحث بالشأن السياسي، أن "الشارع السني يختلف عن الشارعين الكردي والشيعي، وزعامة المكون دائمًا ما تكون سياسية لأعلى سلطة يتسلمها المكون"، مشيرا الى أن "سلطة الحلبوسي وتأثيره جاءت من كونه رئيسًا للبرلمان".

وتابع بالقول "على عكس المكونات الأخرى فالزعامة هناك دينية وسياسية وقومية وعشائرية".

وأشار إلى أن "قضية الحلبوسي ستخف في الأيام المقبلة بعد أن يستوعب جمهوره أن قرار المحكمة الاتحادية (بات وملزم)، وبالتالي هذا فأنه لن يؤثر في المشاركة بالانتخابات".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أنهت، الثلاثاء ( 14 تشرين الثاني 2023) عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.

وذكر بيان لإعلام المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت الثلاثاء، الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وقررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب (محمد ريكان الحلبوسي) وانهاء عضوية النائب (ليث مصطفى حمود الدليمي) اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023".

وأكدت المحكمة أن قرارها "بات وملزم للسلطات كافة".