خلال افتتاح قنصليتها في كردستان.. رئاسة الاقليم تدعو قطر لجلب مستثمريها

2023-11-16 18:04:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

نائب رئيس حكومة إقليم كردستان يدعو المستثمرين القطريين للاستثمار في الإقليم

دعا نائب رئيس حكومة إقليم كرستان قوباد طالباني، اليوم الخميس، المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في الإقليم، لما يحتويه من فرص استثمارية كبيرة إلى جانب التسهيلات المقدمة للمستمرين وخصوصا الأجانب منهم.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أن "نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني استقبل في أربيل القنصل العام القطري في إقليم كردستان حسين علي صالح الفضالة، وفي مستهل اللقاء نقل القنصل العام القطري في إقليم كردستان تحيات رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني

وفي المقابل هنأ طالباني الفضالة بمناسبة تسنمه مهام عمله وافتتاح مبنى القنصلية في إقليم كردستان، آملين تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين وإزدهارها في مختلف المجالات، وخصوصا بعد افتتاح القنصلية بشكل رسمي في إقليم كردستان.

وفي محور آخر من اللقاء بحث الجانبان بحسب البيان "ملف الاستثمار في الإقليم، وأشار نائب رئيس حكومة إقليم كردستان من جانبه إلى الفرص الفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة في الإقليم وفي مختلف القطاعات"، مؤكدا "منح حكومة الإقليم لتسهيلات جيدة للمستثمرين وخصوصا الاجانب منهم"، داعيا القنصل العام القطري إلى تشجيع شركات بلاده للاستثمار في الاقليم وفي المجالات كافة ".





وفي المقابل أبدى القنصل العام القطري في إقليم كردستان استعداده للعمل على تشجيع شركات بلاده للاستثمار في الإقليم ، لافتا إلى زيارة مرتقبة لوفد تجاري قطري نهاية العام إلى إقليم كردستان .





وتابع البيان أن "الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنمية كردستان، حيث كانت آراء الجانبين متطابقة حول ضرورة وجود رؤية مشتركة وعامة لتطوير الاقتصاد في الاقليم"، وفي هذا السياق حث طالباني القنصل على ضرورة مساعدة قطر لإقليم كردستان ونقل تجربتها وخبرتها في هذا المجال إلى الإقليم، وبالأخص في كيفية التعامل مع المصادر والطاقات البشرية لتقدم البلاد وتطويرها في المجالات كافة، حيث أبدى القنصل القطري من استعداد بلاده لمساعد الإقليم في هذا الملف .





وأشار البيان أنه "في ختام اللقاء تطرق الجانبان إلى ملفات الزراعة والسياحة والسياحة الزراعية، حيث كانت آرائهما متطابقة حول إمكان جعل إقليم كردستان منطقة ملائمة لسياح دول جوار العراق والمنطقة، ومنهم السياح القطريين".