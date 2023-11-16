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التعليم العالي تعلن نتائج القبول "الموازي" في الجامعات العراقية

التعليم العالي تعلن نتائج القبول
التعليم العالي تعلن نتائج القبول "الموازي" في الجامعات العراقية
2023-11-16 18:14:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

إعلان نتائج القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي 

 

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول المباشر للطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2024/2023. 

 

وتتضمن النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) قبول (2239) طالبا في الأقسام والكليات ذات القبول المباشر. 

 

وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المقبولين الى الشروع بالتسجيل اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2023/11/19 وإتمام إجراءات المباشرة في الجامعات. 

 

دائرة الإعلام والاتصال الحكومي 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

16 تشرين الثاني 2023

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