تحذيرات من ضباب وسحب ركامية في مدن عراقية
2023-11-16 18:40:03 - المصدر: الفرات نيوز
تطورات?️ حالة الطقس?️
16/11
خلال ساعات الليل
ينتهي ماتبقى الحالة الجوية التي تؤثر حاليا (04:45 مساء الخميس) بسحب ركامية مصحوبة بهطول متفرق خفيف الشدة ، وتبدأ السحب بالتناقص التدريجي ليلا.
سحب ركامية يصحبها فرص امطار رعدية في السليمانية واربيل ودهوك، وشمال نينوى ، تستمر نهار الجمعة ايضا.
⚠️ مدى الرؤية حاليا مابين 4-6 كم في اغلب المدن
وتحذيرات من تدني الرؤية الافقية قي وقت متاخر من الليل وفجر الجمعة بسبب الضباب في مناطق من جنوب البلاد( البصرة وميسان ) ومدن الفرات الاوسط مرورا بالكوت والعاصمة بغداد وديالى والسليمانية.
والله اعلم
#صادق_عطيه