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تحذيرات من ضباب وسحب ركامية في مدن عراقية

تحذيرات من ضباب وسحب ركامية في مدن عراقية
تحذيرات من ضباب وسحب ركامية في مدن عراقية
2023-11-16 18:40:03 - المصدر: الفرات نيوز

تطورات?️ حالة الطقس?️

16/11

 

خلال ساعات الليل 

ينتهي ماتبقى الحالة الجوية التي تؤثر حاليا (04:45 مساء الخميس) بسحب ركامية مصحوبة بهطول متفرق خفيف الشدة ، وتبدأ السحب بالتناقص التدريجي ليلا. 

 

 سحب ركامية يصحبها فرص امطار رعدية في السليمانية واربيل ودهوك، وشمال نينوى ، تستمر نهار الجمعة ايضا. 

 

⚠️ مدى الرؤية حاليا مابين 4-6 كم في اغلب المدن 

وتحذيرات من تدني الرؤية الافقية قي وقت متاخر من الليل وفجر الجمعة بسبب الضباب في مناطق من جنوب البلاد( البصرة وميسان ) ومدن الفرات الاوسط مرورا بالكوت والعاصمة بغداد وديالى والسليمانية. 

والله اعلم

#صادق_عطيه

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