تحذيرات من ضباب وسحب ركامية في مدن عراقية

2023-11-16 18:40:03 - المصدر: الفرات نيوز

تطورات?️ حالة الطقس?️

16/11

خلال ساعات الليل

ينتهي ماتبقى الحالة الجوية التي تؤثر حاليا (04:45 مساء الخميس) بسحب ركامية مصحوبة بهطول متفرق خفيف الشدة ، وتبدأ السحب بالتناقص التدريجي ليلا.

سحب ركامية يصحبها فرص امطار رعدية في السليمانية واربيل ودهوك، وشمال نينوى ، تستمر نهار الجمعة ايضا.

⚠️ مدى الرؤية حاليا مابين 4-6 كم في اغلب المدن

وتحذيرات من تدني الرؤية الافقية قي وقت متاخر من الليل وفجر الجمعة بسبب الضباب في مناطق من جنوب البلاد( البصرة وميسان ) ومدن الفرات الاوسط مرورا بالكوت والعاصمة بغداد وديالى والسليمانية.

والله اعلم

#صادق_عطيه