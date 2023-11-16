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إعلان نتائج القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

إعلان نتائج القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي
إعلان نتائج القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي
2023-11-16 18:40:03 - المصدر: الفرات نيوز

 
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول المباشر للطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2024/2023. 
 
وتتضمن النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) قبول (2239) طالبا في الأقسام والكليات ذات القبول المباشر. 
 
وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المقبولين الى الشروع بالتسجيل اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2023/11/19 وإتمام إجراءات المباشرة في الجامعات. 
 

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