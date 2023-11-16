إعلان نتائج القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

2023-11-16 18:40:03 - المصدر: الفرات نيوز



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج القبول المباشر للطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2024/2023.



وتتضمن النتائج المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) قبول (2239) طالبا في الأقسام والكليات ذات القبول المباشر.



وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة المقبولين الى الشروع بالتسجيل اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2023/11/19 وإتمام إجراءات المباشرة في الجامعات.

