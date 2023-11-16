بالأسماء.. نتائج القبول للمتقدمين لمعاهد الصحة العالية في بغداد والمحافظات كافة

2023-11-16 18:40:03 - المصدر: الفرات نيوز

اعلنت وزارة الصحة– دائرة الامور الفنية عن نتائج القبول للمتقدمين لمعاهد الصحة العالية في بغداد والمحافظات كافة. وبينت الوزارة ان فترة التقديم للمقبولين الاصلاء في المعاهد آنفا لاكمال متطلبات التسجيل تكون خلال اسبوع واحد من تاريخ اعلان اسماء المقبولين على الموقع الرسمي للوزارة وفي حال عدم حضور الطلبة المقبولين (الاصلاء) خلال الفترة آنفا سيتم ترويج معاملة الطلبة الاحتياط. وسيكون التقديم للاعتراضات في وزارة الصحة / دائرة الامور الفنية خلال (٥ ايام) من تاريخ اعلان اسماء المقبولين على الموقع الرسمي لوزارة الصحة وقبول الاعتراضات المستوفية للشروط.

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