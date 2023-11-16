"طريق من حصى لعبور التلاميذ".. كيف تستعد الديوانية لموسم الأمطار؟

2023-11-16 18:40:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف محافظ الديوانية، ميثم الشهد، يوم الخميس، الإجراءات التي تم اتخاذها تحسباً لهطول أمطار شديدة قد تؤدي إلى غرق شوارع وأحياء بالمحافظة، وبينما انتقد أعمال شركة المجاري، أكد جهوزية الدفاع المدني للسيطرة على أي طارئ.

وقال الشهد، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة شرعت منذ شهرين بحملة على مستوى الدوائر القطاعية لتنظيف شبكات المجاري وتأهيل المحطات المسؤولة عن تصريف مياه الأمطار في الشوارع، كما تم تشكيل غرفة عمليات بمشاركة الدفاع المدني ومدراء الوحدات الإدارية والدوائر الخدمية تحسباً لأي طارئ".

وأضاف، "كذلك تم إجراء جولة على المحطات للاطلاع على استعدادات مديرية المجاري تحسباً لأي شدة مطرية، وتوجيه لجنة الطاقة التي تم تشكيلها بكوادر جديدة لزيارة مراكز الصيانة في مركز المدينة والأقضية والنواحي للاطلاع على عطلات الكهرباء".

وأوضح محافظ الديوانية، أن "في محافظة الديوانية لجنة مركزية تُعنى بالأمطار والسيول والفيضانات، إلى جانب لجان فرعية تم تشكيلها منذ بداية فصل الشتاء الحالي، لمتابعة احتمالية حدوث أمطار شديدة".

وأشار إلى أن "أعمال شركة المجاري أثرت كثيراً على الشوارع خاصة مركز المدينة، بما في ذلك المناطق الأكثر تحضراً التي فيها خدمات وتبليط، لكن تم تهديمها لمد شبكات المجاري".

وعن معاناة التلاميذ للوصول إلى المدارس، زاد الشهد بالقول: "كإجراء وقائي للأمطار، تم فرش بعض الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المدارس بمادة الحصى الخابط في مركز المدينة والأقضية والنواحي، وهذه الحملات مستمرة".

وفيما يتعلق بجهوزية الدفاع المدني، بيّن أن "مديرية الدفاع المدني كانت تعاني من نقص حاد في الآليات، إذ كان هناك عقد متوقف لعشر سيارات مُتخصصة بالكوارث، وهذا العقد تم تفعيله وتجهّزت المديرية بهذه الآليات، كما هناك آليات تخصصية أخرى في موازنة 2023"، مؤكداً أن "الآليات الحالية للدفاع المدني تكفي للسيطرة على أي طارئ".