قرار جديد من الداخلية: فحص المخدرات ضمن شروط الحصول على اجازة سوق

2023-11-16 18:42:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزارة الداخلية تلزم الراغبين بالحصول على إجازة السوق بفحص المخدرات

==============

ترأس وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اجتماع هيئة رأي الوزارة لـ(25) لسنة 2023.

إذ ناقش المجتمعون جملة من المواضيع المطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع من بينها مشاريع مقترحة لحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، و ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي.

كما تم تكليف مديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية بإجراء فحص المخدرات للمواطنين الراغبين بإصدار اجازة سوق أو سلاح، فضلاً عن التأكيد على إستمرار المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بفحص المخدرات المفاجيء لمنسوبي الوزارة.