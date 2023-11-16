قوة من مكافحة الإرهاب تصل الى الفلوجة وتبدأ بحملة اعتقالات

2023-11-16 18:44:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، عن وصول قوة من جهاز مكافحة الإرهاب إلى قضاء الفلوجة في محافظة الأنبار.

وأفاد المصدر لـ"بغداد اليوم"، بإن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وصلت إلى الفلوجة بعد مناشدات وصلت من شيوخ عشائر وتحديدا من شيخ عشيرة الجميلات (علي حماد)".

وأضاف، أن "قوة من مكافحة الإرهاب بدأت بحملة اعتقالات على عدد ممن أطلقوا النار ومن أهانوا القضاء، كما أن وزير الداخلية وجه باستنفار الأجهزة الأمنية في المحافظة، لمنع حصول الفوضى التي حدثت يوم أمس".

وكانت مديرية شرطة الأنبار أعلنت عن إلقاء القبض على 22 شخصاَ – حتى الآن- بتهمة اطلاق النار يوم امس في الفلوجة والكرمة.

وقالت وزارة الداخلية ان الاعتقالات كانت على خلفية "حادث إطلاق النار بشكل عشوائي من قبل أشخاص سببوا الفوضى في المحافظة ليلة أمس".

وطالت الاعتقالات احد الشعراء المعروفين في الفلوجة والأنبار.