اعتقال ارهابيين اثنين خلال ترويج معاملة داخل دائرة الجوازات ببغداد

2023-11-16 19:26:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بعد محاولتهم اصدار جوازات سفر للفرار خارج العراق مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب تتمكن من القاء القبض على ارهابين اثنين داخل دائرة الجوازات .





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تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب معلومات حول نية ارهابيين اثنين اصدار جوازات سفر للهروب خارج العراق وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات عن المطلوبين .





وبعد استكمال جميع الاجراءات الاستخبارية ونظرا لصدور امر قبض بحق المطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد من متابعة المطلوبين والقاء القبض عليهم داخل دائرة الجوازات .





ولدى التحقيق من المتهمين اعترفوا صراحة بأنتمائهم الى مايسمى بعصابات داعش الارهابية وانهم كانوا يتقاضون مبالغ مالية لقاء انتمائهم الى هذه الصعابات الارهابية الجبانة ، دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل .





وتدعو وكالة الاستخبارات المواطنين الكرام بضرورة الابلاغ على جميع الخارجين عن القانون وفي جميع انحاء العراق من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144 .