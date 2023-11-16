اعتقال افغانيين خلال الوصول لبغداد بطريقة غير شرعية

2023-11-16 20:14:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، باعتقال 7 أشخاص يحملون الجنسية الأفغانية على طريق بغداد -كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن قوة امنية في نقطة تفتيش (مدرع) بأطراف قضاء الخالص على طريق بغداد -كركوك 25 كم شمال شرق بعقوبة اعتقلت الأفغانيين وهم مختبئون داخل شاحنة كبيرة.

وبين المصدر ان المعتقلين متجهون الى بغداد ولا يحملون مستمسكات ثبوتية، مشيرا إلى احالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وتعقل قوات الأمن باستمرار مخالفين جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل بين كوردستان والمحافظات عبر مهربين مختصين.