تفاصيل وكواليس سبقت فوز العراق بعضوية اليونسكو.. تعرف عليها بالفيديو

2023-11-16 20:17:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حقق العراق، انجازاً مهماً بفوزه في عضوية المجلس التنفيذي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بعد انتظار دام 38 عاماً.

وتربع العراق على عرش عضوية المجلس التنفيذي لليونسكو بعد فوزه في الإنتخابات الحاسمة خلال فعاليات المؤتمر الدولي للمنظمة بدورته الثانية والأربعين في باريس.

وأنطلق المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والأربعين المنعقدة حالياً في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بباريس، في السابع من الشهر الجاري ويستمر الى 22 من هذا الشهر، بمشاركة 194 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.

eA2GJYW5ST4