العراق يبدأ تصفيات المونديال بخماسية بمرمى أندونيسيا

2023-11-16 20:42:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي، يوم الخميس، فوزاً مستحقاً على ضيفه المنتخب الإندونيسي بنتيجة 5-1 في أول مواجهاته في تصفيات كأس العالم 2026، في مباراة جرت في ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة".

سجل أولاً للعراق في الدقيقة 20 بشار رسن، عزز العراق تقدمه في الدقيقة 35 حينما سدد علي جاسم الكرة لتصل لرأس المدافع الاندونيسي جوردي أمات وتدخل مرمى فريقه، وفي الدقيقة 45+ سجل منتخب اندونيسيا هدف التقليص عن طريق شايني باتيانما.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب العراق هدفاً ثالثاً من كرة قوية سددها اسامة رشيد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 81 سجل البديل يوسف الامين هدفاً رابعاً للمنتخب العراقي في الدقيقة 81 بصناعة زميله علي جاسم الذي تلاعب بمهارة بمدافعي اندونيسيا ليمررها ليوسف الامين الذي أودعها بدوره في مرمى اندونيسيا، وبمجهود فردي سجل البديل علي الحمادي هدف العراق الخامس في الدقيقة 88 .