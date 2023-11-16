2023-11-16 21:26:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، مساء اليوم الخميس، أداء "أسود الرافدين" في مباراتهم أمام إندونيسيا بـ"الرائع"، مؤكداً تصميمه على التأهل إلى بطولة كأس العالم.

واستهلّ كاساس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وتابعته وكالة شفق نيوز، حديثه بتهنئة اللاعبين على الأداء الذي قدموه اليوم ضد إندونيسيا، معتبراً أنها كانت "مباراة رائعة من جانبنا، وتمكنا من الفوز، وعلينا التحسن في بعض الجوانب، وهناك بعض الأجزاء من المباراة صاحبنا فيها نوع من الاسترخاء، لكننا تداركنا الموقف فيما بعد".

وعن قدرة العراق في التأهل الى كأس العالم، أجاب "بكل تأكيد أنا هنا في قيادة المنتخب لإيماننا بقدرتنا على التأهل، وأنا أحب أن أعد بالعمل وتقديم كل ما لديّ، ولا يمكن لأي أحد منا أن يعد بالتأهل عكس من يأتي بالوعود التي لا تتحقق، لأننا نؤمن بالعمل الجماعي".

وعن رؤيته للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة، أوضح كاساس "أهم شيء الآن هو استشفاء اللاعبين، ومعرفة مدى جاهزيتهم، وأمامنا رحلة طويلة، وتفكيرنا الحالي ينصب في المباراة المقبلة أمام فيتنام".

وأضاف "دائماً أقول ليس لديّ لاعب أساسي ولاعب بديل، ولا يمكننا أن ننسى أدوار كل لاعبٍ ساهم في الفوز سواء من الذين دخلوا المواجهة منذ بدايتها أو من البدلاء، وعموماً اضطررنا إلى إجراء تغييرات بعد فقدان المخزون البدني عند لاعبينا بسبب مجهودهم العالي في المباراة، ومع مواجهة فيتنام سأختار المناسبين".

وعما إذا ما ستكون هناك متغيرات في القائمة، أكد كاساس "القائمة التي اخترناها هي أساسية بما فيها الحراس الثلاثة، كل لاعب معنا يشعر بالمنافسة مع زملائه، يكون على أهبة الاستعداد لخوض أي لقاء، لأن خلق المنافسة ما بين اللاعبين هي حالة ايجابية في داخل المجموعة".

وعن اختيار اللاعب علي جاسم كأفضل لاعب في المباراة، أجاب "لا أحبذ اختيار لاعب على آخر، وبالنسبة لي فالجميع هم الأفضل، ولديهم مساهمات في تحقيق الفوز بالرغم من أن هناك لاعبين يصنعون الفارق في المباريات، لكن بالنسبة لي علي عدنان قدّم مباراة كبيرة، وكذلك إبراهيم بايش وعلي جاسم وأمير العماري، والأخير كانت لنا معه جلسة فنية خلال الأسبوع الماضي".