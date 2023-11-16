2023-11-16 21:36:43 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة أربيل، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، عن تعرض محامي ايراني الجنسية الى هجوم مسلح في المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل المقدم (تورج أردلان)، بحسب وسائل اعلام كردية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "محاميا أصيب بجروح بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار عليه في أربيل"، مشيرا الى، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين، أن "المحامي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج" لافتا الى ان "قوات الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث".

وتناقلت وسائل إعلام كردية بإن المحامي يحمل الجنسية الإيرانية ويدعى (سهراب أسد الله رحمتي)، وهو عضو في حزب معارض لإيران.

ونقلت أيضا عن مقرب من المحامي إن (رحمتي) تعرض لهجوم مسلح أمام منزله وأصيب بعيار ناري في بطنه.

وتقول وسائل إعلام معارضة للنظام الإيراني إن "المحامي المعارض له مساهمات فاعلة في الدفاع عن الشخصيات الإيرانية المغتالة".



