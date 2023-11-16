سليماني يرفع علم فلسطين ويحطم رقم دروغبا في تصفيات المونديال

2023-11-16 22:00:04 - المصدر: العربي الجديد

حقق المنتخب الجزائري الفوز على منتخب الصومال بنتيجة 3-1، بمباراته الأولى في تصفيات كأس العالم التي ستدور بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك في عام 2026.

وشهدت المواجهة التي دارت الخميس، رسالة تضامن قوية من النجم إسلام سليماني الذي احتفل بالهدف الثالث الذي سجله لكتيبة جمال بلماضي في الدقيقة 80 من المباراة، برفع العلم الفلسطيني، وذلك في ظل حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهر، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وجاء هدف سليماني من تسديدة رأسية قوية، بعد ركلة ركنية نفذها لاعب فريق ليل الفرنسي آدم وناس، وقد توجه النجم الجزائري إلى جماهير منتخب بلاده في المدرجات، وطلب منها أن تمده بعلم فلسطين التي كانت ترفعه، ليتسلمه اللاعب ويشهره عاليا.

يذكر أن لاعب فريق كوريتيبا البرازيلي قد بدأ المباراة من دكة البدلاء، حيث دخل في الدقيقة 68، في مكان زميله بغداد بونجاح لاعب فريق السد القطري، وقد تمكن بهدفه الجديد من معادلة رقم أسطورة منتخب ساحل العاج ديديه دروغبا، لأفضل هداف في تصفيات المونديال برصيد 18 هدفا لكلم منهما.