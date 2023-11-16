2023-11-16 22:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، عن عدد الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها قواتها في سوريا والعراق منذ نحو شهر.

وقال مسؤول في البنتاغون في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، ان "قواتنا تعرضت لـ58 هجوما بالصواريخ والمسيرات في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

يشار الى ان الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي المشاركة في مواجهة تنظيم في العراق وسوريا تزايدت منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ولغاية العاشر من هذا الشهر جرى إحصاء ما لا يقل عن 40 هجوما بطائرات بدون طيار أو بصواريخ، تم إحباط معظمها، وفقا لتقرير محدث لمسؤول أمريكي، وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 45 أمريكيا، بحسب فرانس برس.

وتتهم الولايات المتحدة الجماعات المدعومة من إيران بالمسؤولية عن الهجمات وتقول إن المسؤولية النهائية تقع على طهران، التي تنفي ذلك قائلة إن الجماعات الضالعة في الهجمات تفعل ذلك من تلقاء نفسها.

وقالت فصائل مدعومة من إيران في العراق علانية إن الأصول الأمريكية سيتم استهدافها طالما أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في حربها على غزة.