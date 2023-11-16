كاساس: أنجزنا الخطوة الأولى بالمونديال.. وتنتظرنا رحلة شاقة

2023-11-16 22:40:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أبدى الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني للمنتخب العراقي، سعادته بالفوز على ضيفه الإندونيسي (5-1)، اليوم الخميس على ملعب البصرة الدولي، في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وأمم آسيا 2027.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة رائعة من جانبنا وتمكنا من الفوز، وعلينا التحسُّن في بعض الجوانب، وهناك بعضُ الأجزاء من المواجهة صاحبنا فيها نوعٌ من الاسترخاءِ، لكننا تداركنا الموقف فيما بعد".

وأضاف: "أنا هنا لقيادة المنتخب لإيماننا بقُدرتنا على التأهل، وأنا أحب أن أعد بالعمل وتقديم كل ما لدي.. وأهم شيء الآن هو استشفاء اللاعبين، ومعرفة مدى جاهزيتهم، وأمامنا رحلةٌ طويلةٌ، وتفكيرنا الحالي ينصبُّ في المباراة المُقبلة أمام فيتنام".

وزاد: "دائماً أقول ليس لدي لاعب أساسي أو بديل، ولا يمكننا أن ننسى أدوار كل لاعبٍ ساهم في الفوز، واضطررنا إلى إجراء تغييرات بعد فقدان المخزون البدني عند لاعبينا بسبب مجهودهم العالي في المباراة، ومع مواجهة فيتنام سأختارُ المناسبين".

وأوضح: "القائمة التي اخترناها هي أساسية بما فيها الحراس الـ3، كل لاعب معنا يشعرُ بالمنافسة مع زملائه، ويكون على أُهبة الاستعداد لخوض أي لقاء، لأن خلق المنافسة ما بين اللاعبين هي حالة إيجابية في داخل المجموعة".

وأتم: "لا أحبذ اختيار لاعب على آخر، وبالنسبة لي فالجميعُ هم الأفضل، ولديهم مساهماتٌ في تحقيق الفوز بالرغم من أن هناك لاعبين يصنعون الفارق، لكن بالنسبة لي علي عدنان قدّم مباراةً كبيرةً، وكذلك إبراهيم بايش وعلي جاسم وأمير العماري".