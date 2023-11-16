كيف ستؤثر حرب غزة على "طريق التنمية" العراقي؟

2023-11-16 23:46:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-ترجمة

اعتبرت "ذه ايكونوميست انتيليجينس" اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، ان أحداث غزة ستؤثر على احتمالات تطوير الممر التجاري الذي تم التوقيع بين الاتحاد الاوروبي والهند والسعودية والامارات واسرائيل بشأنه منذ شهرين، فيما اعتبرت ان تلكؤ هذا المشروع سيعطي زخما لمشروع النقل بين روسيا وايران، فضلا عن طريق التنمية العراقي.

واشارت وحدة الخبراء الاقتصاديين، في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، إلى أن "الشرق الأوسط أصبح نقطة محورية لممرات النقل الأوراسية الجديدة التي توفر طرقًا تجارية بديلة وتحالفات جيواستراتيجية للدول ذات الثقل الإقليمي والقوى الدولية الكبرى".

واضافت: "وقعت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، مذكرة تفاهم في سبتمبر لتطوير الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا ، ومع ذلك، فإن الصراع بين إسرائيل وحماس قد يؤثر على احتمالات تطوير الممر على المدى القصير".

وبينت انه "من المرجح أن تمضي إيران وروسيا قدماً في خطط تطوير مشروع ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب ، الذي يمتد من روسيا عبر إيران وما بعده من الميناء الإيراني في بندر عباس إلى جنوب آسيا، ويعد هذا المركز جزءًا من استراتيجية "المحور نحو الشرق" التي تنتهجها روسيا، ويعرض على إيران إمكانية أن تصبح مركز عبور أكثر أهمية في المنطقة".

واشارت الى انه "يأمل العراق أن تستمر تركيا والصين في دعم طريق تنمية العراق المتعدد الوسائط ومشروع ميناء الفاو الكبير الذي يربط بين العراق والطرق والسكك الحديدية والموانئ التي تربط تركيا بالطرف الشمالي للخليج العربي، وفي نهاية المطاف، سوف يتقاطع طريق التنمية الدولية مع الممر الأوسط، وهو طريق نقل أوراسي آخر تؤيده تركيا، وهو جزء أساسي من مبادرة الحزام والطريق الصينية".



