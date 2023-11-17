قائد فيلق القدس الإيراني: محور المقاومة متحد مع حركة حماس

2023-11-17 01:00:15 - المصدر: العربي الجديد

قال القائد الأعلى لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، إنّ "محور المقاومة" يدعم حركة حماس، في تصديها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، عن قاآني قوله، في رسالة إلى قادة حركة حماس، إنّ "إخوانكم في محور المقاومة متحدون معكم... المقاومة لن تسمح للعدو بتحقيق أهدافه القذرة في غزة وفلسطين".

وكانت وكالة رويترز، قد كشفت، أمس الأربعاء، أنّ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وجه رسالة واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عندما التقيا في طهران في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، قال فيها إنّ "حماس" لم تبلغ إيران بهجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل، وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية لن تدخل الحرب نيابة عنها.

وقال المرشد الأعلى لهنية إن إيران ستواصل تقديم دعمها السياسي والمعنوي للحركة، لكن من دون التدخل مباشرةً، بحسب ما نقلت "رويترز" عن 3 مسؤولين كبار.

وذكر مسؤول من "حماس" لـ"رويترز" أن الزعيم الأعلى الإيراني حثّ هنية على إسكات تلك الأصوات في الحركة الفلسطينية التي تدعو علناً إيران وحليفها اللبناني القوي حزب الله إلى الانضمام إلى المعركة ضد إسرائيل بكامل قوتهما.

ويخوض حزب الله أعنف اشتباكات مع إسرائيل منذ 17 عاماً. واستهدفت فصائل مسلحة مدعومة من إيران القوات الأميركية في العراق وسورية. كذلك، أطلق الحوثيون (أنصار الله) في اليمن صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل.

وتمثل الحرب على غزة أيضاً اختباراً لقدرات التحالف الإقليمي الذي يضمّ النظام السوري وحزب الله وحماس وجماعات مسلحة أخرى من العراق إلى اليمن، في ما يسمى "محور المقاومة" أو "محور الممانعة" وسط اختلاف الأولويات والتحديات في ما بينهما.

(رويترز، العربي الجديد)