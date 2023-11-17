2023-11-17 10:01:29 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، اعتقال مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي في محافظة الأنبار.

واظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة وحصلت عليه "بغداد اليوم"، "اعتقال 37 مسلحاً بتهمة تهديد وترويع المواطنين في محافظة الانبار"، فيما توعدت الوزارة " كل من يحاول العبث بامن المواطنين في البلاد".

وكان مصدر أمني قد أفاد، الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، بالقبض على 8 أشخاص أطلقوا العيارات الناريّة في الهواء في وقت متأخر من ليلة الأربعاء بمحافظة الأنبار.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، بأن" قوّة أمنية القت القبض وفق مذكرات قضائية على 8 أشخاص قاموا بإطلاق الرصاص الحيّ في الهواء بقضاء الكرمة في الأنبار".

وأضاف، إن" المعتقلين تم إيداعهم الحبس ومصادرة أسلحتهم، ليتم عرضهم أمام القاضي، بتهمة ترويع المواطنين وإطلاق النار في الهواء بمخالفة صريحة للقانون".





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