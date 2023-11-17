إجرام ميسان تطيح بأربعة مطلوبين بينهم متهم بالإرهاب

2023-11-17 10:04:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان القبض على أربعة متهمين بجرائم السرقة، أحدهم مطلوب وفق المادة (4) إرهاب، وذلك في مناطق متفرقة من المحافظة،

وذكرت القيادة أن قوة من قسم مكافحة الإجرام وفق معلومات مؤكدة من مصادرها الخاصة نفذت حملة أمنية عن طريق نصب الكمائن وتحديد أماكن المتهمين نتج عنها الإطاحة ب(4) متهمين ثلاثة منهم متهمين بالسرقة واعترف أحدهم بتنفيذ عدة عمليات سرقة داخل المحافظة، مضيفة أن أحد المتهمين مطلوب لإحدى الجهات التحقيقية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب،

وأشارت الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصوليا.

يتبع ...