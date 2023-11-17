2023-11-17 11:06:43 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على متهم قام بابتــ.زاز فتاة وتهــ.ديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الإجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية، فبعد أن قام بأخذ أكثر من (٤٠) مليون دينار من الضحية، عاد ليطلب منها مبلغاً مالياً آخر .

عملية القبض جرت بعد أن استنجدت المشتكية بجهاز الأمن الوطني بتعرضها لابتــ.زاز إلكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع، وبعد جهد استخباري مميز واستحصال الموافقات القضائية تم التوصل إلى المتهم بنصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود.





وقد دونت اقواله اصولياً وأحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.









جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

١٧- تشرين الثاني- ٢٠٢٣