مساعدات إغاثية إلى الجنوب.. أكثر من 350 أسرة بصرية مشمولة بالسلات الغذائية

2023-11-17 11:30:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزارة الهجرة : شمول (359) اسرة نازحة بسبب التصحر والجفاف بالمساعدات الإغاثية في البصرة

وزعت كوادر فرع وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة البصرة مساعدات إغاثية متنوعة تضمنت سلات غذائية وصحية وأغطية (بطانيات) بين (359) اسرة، وبضمن هذه الأسر (59) أسرة تعيلها النساء الأرامل تم شمولهن بمجمدات، وجميع هذه الأسر نزحت بسبب التصحر والجفاف.

وأكدت الوزارة استمرارها في تسجيل وإدخال بيانات تلك الأسر ضمن قاعدة بياناتها والمتابعة الميدانية لأوضاعها وتقديم كافة انواع الدعم لها.

يتبع ...